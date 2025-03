La donna nella società contemporanea: convegno a Sarzana per riflettere sulla violenza di genere

La città diSarzana si prepara ad accogliere un importante evento dedicato alle donne e alla loro condizione nella società contemporanea. Il convegno, intitolato “La donna nella società contemporanea – L’espressione della violenza attraverso le parole”, si terrà sabato 8 marzo presso la Sala Consiliare del Comune di Sarzana, in Piazza Matteotti 1, dalle ore 10 alle 12:30. L’evento è promosso dalla FINAB (Federazione Ipovedenti Nazionale Bassa Visione), con il patrocinio del Comune di Sarzana e delle associazioni CA.TE.RI.NA. Onlus e AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Il convegno rappresenta un’importante occasione per analizzare le diverse forme di discriminazione e violenza che ancora oggi colpiscono le donne, con particolare attenzione all’uso del linguaggio e alla narrazione sociale.

Ad aprire i lavori sarà il presidente nazionale di FINAB, Fabio Basile, che porterà i saluti istituzionali e introdurrà il tema della giornata. A seguire, una serie di relatori ed esperti offriranno il proprio contributo su diversi aspetti della violenza di genere: Marcella Mazzoli parlerà di discriminazione multipla e violenza sulle donne con disabilità, un tema spesso trascurato ma di fondamentale importanza; Jenny Fumanti affronterà il ruolo del linguaggio nella costruzione di stereotipi e pregiudizi, analizzando anche i testi delle canzoni; Vanessa Isoppo discuterà della violenza verbale sul web, un fenomeno sempre più diffuso nell’era digitale; Raffaella Ferrari presenterà l’elaborazione del vissuto violento attraverso la scrittura, con un approfondimento sul suo libro Giallo come Il Golfo (Gammarò Edizioni); Roberta Guglielmini proporrà un’analisi sul ruolo delle donne nelle favole di ieri e di oggi, mettendo in evidenza come la narrazione abbia influenzato la percezione della figura femminile. A moderare l’incontro sarà Giovanna Lattanzio, che guiderà il dibattito e stimolerà la riflessione tra i partecipanti.

