La Sestrese è quarta dopo sedici risultati utili consecutivi, Valmati: “Non abbiamo margine di errore, crediamo di arrivare tra le prime”

Ceriale. Con la vittoria del Merlo di Ceriale per 2-1, la Sestrese avanza al quarto posto ritornando tra i quartieri alti del campionato.

“Oggi sapevamo che era una partita durissima, probabilmente la più complessa tra quelle che ci rimangono – dichiara mister Enrico Valmati -. Sapevamo che sarebbe stato un appuntamento abbastanza decisivo. Siamo partiti forti andando meritatamente in vantaggio sul 2-0. Poi il Ceriale a quel punto non aveva più niente da perdere o da difendere: si sono spinti in avanti fortissimo, giocano molto bene. Abbiamo un po’ patito il resto della partita però noi comunque sappiamo che non possiamo sbagliare veramente una virgola e durante la partita comunque questo fattore mentale si fa sentire. Stiamo spingendo forte da novembre, sappiamo che non abbiamo margine d’errore quindi poi ogni pallone per noi è pesante. Abbiamo tirato di nuovo su la classifica, ora abbiamo fatto un altro scalino e pensiamo alle altre sette recuperando le forze”.

