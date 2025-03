Lerici dice addio a Gianfranco Bellucci, “Gianbadera”, uomo di mare, ex velista e pallanuotista. “Un’altra pietra miliare del nostro Circolo Circolo passa a miglior vita. Atleta prima e nostromo per tantissimi anni, probabilmente è la persona che ha passato più ore al circolo di chiunque. Ancora adesso quando si va in giro per l’Italia a far regate i vecchi regatanti che ci chiedono da dove veniamo, alla risposta Lerici ci chiedono notizie di Gianbadera”, lo ricordano dal Circolo della vela Erix di Lerici, di cui Bellucci era socio onorario, mandando un affettuoso abbraccio alla famiglia. Tra chi ricorda e saluta Bellucci, anche il presidente della Società marittima di mutuo soccorso e consigliere comunale Bernardo Ratti: “Lerici – ha scritto – perde un punto di riferimento della vita sociale e sportiva”.

L’ultimo saluto a Gianfranco Bellucci si terrà mercoledì 5 marzo alle 10.30 alla chiesa di San Francesco di Lerici.

L’articolo Lerici saluta Gianfranco Bellucci, velista e per anni nostromo dell’Erix proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com