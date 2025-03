Mense scolastiche, l’incontro a Tursi con i rappresentanti sindacali

Genova. Si è svolto questo pomeriggio un incontro tra l’assessore al Lavoro del Comune di Genova Mario Mascia e le sigle sindacali della categoria di CGIL CISL e UIL per portare all’attenzione dell’Amministrazione il problema delle giornate non retribuite dei lavoratori della ristorazione scolastica, in corrispondenza con le sospensioni del servizio mensa causato da allerte idrogeologiche rosse e arancioni, elezioni e settimane bianche.

Facendo un esempio, spiegano i sindacati, se la scuola chiude per allerta arancione, il servizio di ristorazione viene sospeso e ai lavoratori non viene retribuita la giornata. I lavoratori sono quindi costretti ad attingere ai giorni di ferie, o ai permessi, erodendo il monte di ferie e permessi a loro disposizione e arrivando a giugno senza più ore a disposizione, costretti a casa, per la sospensione estiva, senza essere retribuiti.

