Meteo: cielo sereno, vento forte e temperature in aumento

Liguria. Il posizionamento dei massimi pressori a Nord delle Alpi garantisce tempo stabile e asciutto sulla nostra regione. Primi giorni della settimana caratterizzati da una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali e temperature in generale aumento con locali inversioni mattutine limitate al profondo entroterra. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione in nottata e mattinata, sia sui versanti marittimi che in quelli padani. Passaggio di velature/nuvolosità alta stratificata in serata tra imperiese e savonese.

