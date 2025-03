Nel porto di Genova lavorano 350 donne, solo il 10% del totale. La Fit Cisl: “Serve una svolta”

Genova. Sono circa 350 le donne che lavorano complessivamente nel porto di Genova, di cui soltanto il 5 in banchina. Sono appena il 10% del numero complessivo di addetti totali che sono intorno a 3.500. Sono i numeri presentati dalla Fit Liguria, la federazione dei trasporti della Cisl, in occasione della presentazione dell’iniziativa Collega il Lavoro che ha visto gli interventi della segretaria regionale Cisl Liguria Paola Bavoso, la consigliera provinciale di parità Alessandra Volpe e Giulia Marzullo, responsabile del Coordinamento Donne Fit Cisl Liguria.

“I numeri riguardanti il porto di Genova sono chiarissimi, la presenza delle donne è ancora purtroppo non significativa rispetto al totale della forza occupazionale – spiega Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria – e c’è ancora il tabù della presenza delle donne in banchina con appena 5 lavoratrici. Bisogna lavorare per cambiare questa tendenza e dare una svolta”.

