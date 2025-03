Porto Venere, ecco gli opuscoli informativi in caso di incidente a Panigaglia. Sacconi ironizza: “Con questi siamo in una botte di ferro”

Nei giorni scorsi a Porto Venere hanno iniziato ad apparire gli opuscoli informativi rivolti alla popolazione per spiegare cosa fare in caso di incidente all’interno dell’impianto di rigassificazione Snam di Panigalia. Un passaggio atteso, quello della fornitura di informazioni a favore dei cittadini, che però non ha mancato di sollevare critiche a causa del contenuto.

In prima linea tra coloro che ritengono l’iniziativa mal concepita c’è la consigliera comunale di opposizione Francesca Sacconi, che, attraverso un video pubblicato su Facebook, ironizza sulle brochure.

“Nei prossimi giorni arriverà nelle nostre abitazioni questo volantino, che illustra i punti cardine del Piano di emergenza esterna approvato mesi fa e che ci dice che cosa può succedere in caso di incidente. E’ diviso in quattro tipologie di allerta: attenzione, preallarme, allarme e cessato allarme. Il livello di attenzione si ha quando un episodio avviene dentro lo stabilimento e può essere percepito dalla popolazione, ma non bisogna allertare nessuno. Il preallarme si verifica quando l’incidente avviene sempre dentro lo stabilimento ma potrebbe sfociare all’esterno. Qualora uscisse – riferisce Sacconi – scatterebbe l’allarme”.

Poi la consigliera inizia a utilizzare un tono ironico. “Ma non c’è da farsi prendere dal panico, perché il Piano di emergenza esterna è molto chiaro: quasi non servirebbe neanche. Se lo andiamo a leggere infatti dice che nessun centro abitato sarà coinvolto da nessun incidente che può avvenire nello stabilimento. Quindi siamo iper tranquilli. L’unica cosa che potrebbe essere coinvolta è il tratto della Napoleonica compreso tra i due semafori, che sono stati installati proprio per quello. Quindi nel caso in cui si arrivi all’allarme, speriamo mai, si dirà alla popolazione di non mettersi in movimento, perché la strada sarà chiusa. E a quel punto verranno allertati i Vigili del fuoco, i Vigili urbani della Spezia e di Porto Venere. L’unica cosa che dice l’opuscolo in caso di allarme è che qualora qualcun si trovi tra i due semafori, non deve abbandonare il veicolo, ma allontanarsi il più velocemente possibile. Meno male che l’hanno scritto, altrimenti qualcuno si poteva fermare a fare qualche selfie…”.

Sacconi, che si domanda anche se chi si dovesse trovare all’interno dell’auto sarebbe effettivamente ancora vivo in caso di incidente, prosegue ricordando che in passato aveva proposto con una mozione di spostare i due semafori lungo la strada, considerandoli troppo vicini all’impianto Snam di Panigaglia.

“Avevo proposto di piazzarli dalla rotonda di Fezzano e al bivio di Le Grazie, anche per consentire di allontanasi dallo stabilimento. Perché è vero che l’incidente sarà circoscritto tra i due semafori e che vedendo il rosso di qua e il rosso di là il pericolo capisce che è segnale di stop e si ferma, ma se la situazione dovesse essere peggiore del previsto e dovesse andare oltre ai semafori… ma la mia mozione venne bocciata e mi adeguo a ciò che dicono gli esperti”.

