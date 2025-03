Rapallo: “Ecco la ricetta per aumentare la sicurezza in città”

Da Gianluca Cecconi segretario circolo PD

Nel prossimo Consiglio Comunale del 12 Marzo 2025, le opposizioni hanno chiesto di trattare il tema della sicurezza per i nostri cittadini e imprenditori che operano in città. Ormai da diverso tempo la percezione di sicurezza ha iniziato ad essere un tema molto sentito anche nella nostra cittadina rivierasca; se prima si poteva dire che erano casi assolutamente limitati, oggi non è più così, nelle ultime settimane si sono avuti alcuni tentativi di furti sia negli appartamenti che verso alcune attività commerciali. Il problema esiste e non va sottovalutato, bisogna dare delle risposte, ma queste non devono limitarsi ad essere solo di tipo repressivo.

» leggi tutto su www.levantenews.it