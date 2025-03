Savona. Incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 17.30, tra una moto e un’ambulanza che stava trasportando un paziente al pronto soccorso del San Paolo.

E’ successo in corso Mazzini e sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Savona, la Polizia Stradale (per i rilevamenti del caso) e l’automedica che ha provveduto a prendere in carico il paziente che era in precedenza sull’ambulanza e a portarlo all’ospedale (sta bene).

