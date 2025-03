Scolmatore Bisagno, Bucci: “Operativo entro autunno 2026”. A giugno la talpa inizia a scavare

Genova. Scolmatore del Bisagno operativo entro autunno 2026. È l’obiettivo fissato dal presidente e commissario straordinario Marco Bucci nel punto stampa convocato oggi in cantiere con l’assessore Giacomo Giampedrone e il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi per fare il punto dopo l’arrivo di tutti i pezzi della Tbm, la cosiddetta super talpa prodotta in Cina che scaverà la galleria principale.

Il montaggio del macchinario, dal peso complessivo di oltre 1.280 tonnellate, inizia questa settimana dopo i trasporti eccezionali lungo le strade della Valbisagno nelle scorse notti. La tabella di marcia è serrata: a inizio giugno si prevede l’avvio dello scavo, nel giro di un mese e mezzo sarà tutta nel sottosuolo e il tunnel sarà completato in meno di un anno, entro giugno 2026. Dopodiché, nel giro di tre mesi l’opera dovrebbe essere già funzionante, permettendo di elevare la portata complessiva del Bisagno a 1.300 metri cubi al secondo, pari alla piena duecentennale.

