Scolmatore, verifiche sugli edifici dei quartieri “attraversati” dalla talpa. Bucci: “Apriremo tavolo Pris”

Genova. La talpa dello scolmatore è quasi pronta a partire: iniziato l’assemblaggio, entro giugno inizierà l’opera di scavo che la porterà a sbucare in corso Italia, attraversando il sottosuolo di tutta la città per quasi sette chilometri entro giugno 2026. La galleria scolmatrice partirà dal Bisagno altezza Sciorba e con i suoi 9,5 metri di diametro passerà sotto i quartieri molto popolosi tra cui Sant’Eusebio, Quezzi, Marassi, San Martino e infine Albaro. Per questo motivo sono in atto tutte le operazioni di tutela di quello che si trova in superficie.

In queste settimane, infatti, sono partiti i sopralluoghi per i testimoniali di stato degli edifici, pubblici e privati (la galleria passerà anche sotto il monoblocco del San Martino) vale a dire la certificazione dello stato degli stabili prima del passaggio della talpa. Una certificazione che varrà dal punto di vista legale per verificare eventuali danni agli edifici.

» leggi tutto su www.genova24.it