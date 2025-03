Sparatoria a Castiglione Chiavarese, Giuseppe Vadalà resta in carcere: “Pentito di ciò che ho fatto, volevo solo minacciarlo”

Genova. “Non volevo colpirlo ma solo minacciarlo”. Così Giuseppe Vadalà, il parrucchiere 53enne arrestato giovedì per aver colpito con tre colpi di pistola l’imprenditore edile Matteo Bo al culmine di una lite nelle campagne di Castiglione Chiavarese per questioni di vicinato ha provato a difendersi questa mattina nell’interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Marassi. Una versione che non convince troppo gli inquirenti visto i sei colpi sparati di cui tre andati a segno.

La gip Elisa Campagna ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il parrucchiere sestrese. Vadalà questa mattina “ha risposto a tutte le domande della giudice” spiega il suo avvocato Angelo Paone e si è detto “pentito” del suo gesto. “Unico sollievo – ha spiegato l’avvocato – quando ha saputo che le condizioni di Matteo Bo stanno migliorando. Nello stesso tempo ha espresso il proprio pentimento per un gesto istintivo dopo tante diatribe di vicinato”.

» leggi tutto su www.genova24.it