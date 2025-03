Termovalorizzatore, l’annuncio di Bucci: “Tutti dicono no? Faremo un altro studio per trovare l’area”

La Regione Liguria è pronta a commissionare un nuovo studio per decidere dove realizzare l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, con termovalorizzatore o altra tecnologia. Lo annuncia il presidente Marco Bucci a margine dell’inaugurazione dei locali riqualificati da Arte Genova in via Sertoli.

Confermato, anche , il fatto che Scarpino non ospiterà l’inceneritore, sebbene proprio la giunta Bucci avesse candidato Genova nel 2023. I cinque siti idonei erano stati individuati sulla base di uno studio del Rina: Scarpino-Valpolcevera, Valle Scrivia, Vado-Quiliano, Cairo Montenotte e Cengio.

