Treni: sciopero nazionale di 24 ore, previste cancellazioni

Dalle 21 di venerdì 7 marzo alle 21 di sabato 8 marzo, sciopero nazionale di 24 ore che interesserà tutte le aziende di trasporto ferroviario.

Sono previste cancellazioni e variazioni sia per i treni nazionali, che per i treni regionali.

Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

I treni garantiti dalle aziende ferroviarie:

Trenitalia: https://bit.ly/3ZpfdNE

Italo: (lista non ancora pubblicata)

Trenord: https://bit.ly/3EXuP5y

