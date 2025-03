Ufficiale: Fiera di San Giuseppe dal lunedì al mercoledì. Giarelli: “Decisione presa dopo parere delle associazioni”

La fiera di San Giuseppe si svolgerà lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 marzo, senza andare a includere anche domenica 16. Lo ha confermato l’assessore al Commercio Alberto Giarelli nel corso della seduta di consiglio comunale di questa sera, rispondendo al question time depositato dai consiglieri comunali del Partito democratico.

Nessuna modifica alle date, dunque, come invece era stato chiesto dai dem, che hanno affidato ad Andrea Montefiori la presentazione del documento che ha rappresentato l’ultimo tentativo di modificare la decisione dell’amministrazione.

“La fiera riguarda in buona misura l’economia cittadina: coinvolge gli ambulanti, in buona parte spezzini, e ha una ricaduta sulle attività presenti in città. Farla di domenica rafforza la manifestazione e il suo effetto positivo: il giorno festivo consente di visitare la fiera anche a chi viene da fuori e storicamente la domenica è essenziale per la buona riuscita dell’evento. Per questo – ha dichiarato Montefiori – insistiamo: non capiamo i motivi del diniego della giunta all’ampliamento a quattro giorni, e non regge la tesi per cui sarebbe un impegno organizzativo aggiuntivo: si tratta di problematiche che si possono affrontare e superare. Le associazioni di categoria, in maniera prevalente, si sono espresse a favore. Due settimane sono abbastanza per intervenire, avremmo voluto parlarne prima, ma convocate il consiglio comunale solo due volte al mese…”.

Nella sua risposta l’assessore Giarelli ha iniziato illustrando i numeri degli ambulanti che costituiscono la cerchia dei titolari di bancarelle che dà vita ogni anno alla fiera.

“I titolari dei posteggi sono 570, e si tratta di concesioni che risalgono al 2000 e che, proroga dopo proroga, sono arrivate a oggi e proseguiranno sino al 2032. Poi ci sono 700 spuntisti che hanno partecipato una o due volte alla fiera e che sono entrati in una apposita graduatoria. E a questi si aggiungono 20 operatori che hanno fatto domanda entro il 31 dicembre scorso. Le comunicazioni ai commercianti sono già state fatte – ha spiegato l’assessore -, così come i bollettini Pago Pa, quindi nessuna decisione può essere cambiata nell’arco delle prossime due settimane. Dite che le associazioni si sono espresse in prevalenza a favore della domenica, ma la decisione è stata presa nel corso di una riunione alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti delle associazioni di categoria: Cna e Confesercenti hanno chiesto di includere la domenica, mentre Confcommercio e Confartigianato si sono opposte. C’è il verbale dell’incontro, se volete verificarlo. Avevo chiesto che trovassero un punto di incontro e si esprimessero all’unanimità, ma questo non è avvenuto e allora abbiamo deciso di fare una fiera di tre giorni”.

