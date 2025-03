8 marzo, il ceSo

Genova. L’anno 2024 si è concluso registrando 550 richieste d’aiuto, in aumento rispetto agli anni precedenti. 91 solo dall’inizio del 2025. con il 69% di nazionalità italiana e il restante 31% di nazionalità straniera, dove prevale l’origine sudamericana. Sono i dati del centro Per Non Subire Violenza, di Genova, diramati in occasione dell’avvicinarsi dell’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna.

L’età di chi chiede aiuto? Il 47% delle donne si colloca nella fascia d’età 30/49 anni ma sono sempre in crescita le ragazze che si rivolgono al centro anche per partecipare a un nuovo gruppo per il cambiamento “GenFree”, attivato da pochi mesi.

