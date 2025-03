Allarme medici di famiglia, in Liguria ne mancano 112 e uno su due ha troppi pazienti

Genova. In Liguria mancano 112 medici di medicina generale e più della metà (il 50,7%) ha più di 1.500 assistiti, il massimale fissato dall’accordo collettivo nazionale. È quanto risulta dall’ultimo studio della Fondazione Gimbe che delinea un quadro sempre più preoccupante a livello nazionale: in Italia la carenza è di oltre 5.500 medici di famiglia, molti cittadini faticano a trovarne uno e il numero di giovani che scelgono questa professione, a fronte di migliaia di pensionamenti, continua a diminuire.

L’accordo collettivo nazionale fissa a 1.500 il numero massimo di assistiti per medico di medicina generale, con la possibilità di aumentarlo fino a 1.800 in casi particolari e, tramite deroghe locali, anche oltre. Ulteriori deroghe vengono concesse anche in caso di indisponibilità di o per iscrizioni temporanee. Parallelamente, alcune condizioni riducono il numero di assistiti, cosicché il quadro risulti molto eterogeneo con medici sovraccarichi e altri con pochissimi iscritti.

