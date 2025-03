Anche Gabriele Gravina all’Assemblea di Lega B. Gazzoli inserito nella Commissione “Sostenibilità economico finanziaria”

Assemblea di Lega B oggi a Milano, alla quale ha partecipato il Presidente federale Gabriele Gravina che ha accolto l’invito del Presidente Paolo Bedin il quale ha sottolineato una presenza “che è dimostrazione di vicinanza alla nostra lega, la quale ribadisce la massima disponibilità nel dare il proprio contributo per il bene del calcio. Auspichiamo una stagione politica diversa da quella passata, di unità, dialogo e collaborazione, la Lega B è pronta a fare la sua parte nelle forme, nei modi e nelle competenze che ha a disposizione. Obiettivo primario, lavorare per rendere le società e il sistema più sostenibili dal punto di vista economico-finanziario”.

Gravina ha ribadito il supporto della FIGC per le progettualità condivise con la Lega e ha parlato del risultato dell’Assemblea elettiva federale come momento di soddisfazione ma anche di maggiore responsabilità per accelerare sulle riforme, ‘nella consapevolezza che ci sono temi che possono portare un vantaggio nel mondo del calcio, garantendo l’equa competizione e mettendo in salvaguardia il sistema. La B rappresenta un cardine per l’innovazione di cui il calcio ha bisogno. La nostra è una crisi entropica e quindi va affrontata non con la modifica di una norma, ma attraverso una vera e propria rivoluzione culturale’.

