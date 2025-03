Area Enel, il 17 marzo un consiglio straordinario richiesto dell’opposizione. Intanto l’ammiraglio Toscano sposa l’idea di Confartigianato: “Può tracciare nuove rotte per l’economia locale”

Mentre si attende di conoscere l’elenco delle aziende che hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse lanciato da Enel nell’aprile del 2024, a mantenere alta l’attenzione sul futuro dell’area di Vallegrande ci pensano l’opposizione consiliare spezzina e la Confartigianato, che nelle scorse settimane aveva avanzato la proposta progettuale per la realizzazione di una grande darsena collegata a quella di Pagliari da un canale navigabile.

I consiglieri comunali di centrosinistra, dal canto loro, hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sull’argomento, depositando una mozione la cui discussione è stata fissata per lunedì 17 marzo, mentre l’associazione di categoria di Via Fontevivo ritorna a promuovere la sua iniziativa incassando l’approvazione dell’ammiraglio a riposo Andrea Toscano, ex comandante del Dipartimento militare marittimo Nord.

