Bucci: “Polemica strumentale. Se arriva modifica di legge per più assessori non abbiamo più bisogno dei sottosegretari”

“Due sono le questioni: da un lato gli assessori e dall’altro i sottosegretari. Se arriva la modifica di legge nazionale con la possibilità di aumentare il numero di assessori, non abbiamo più bisogno dei sottosegretari. Se non arriva la modifica nazionale, noi ci prepariamo con i nuovi sottosegretari. Lo scopo è avere più persone che lavorino nell’esecutivo. Anche la sinistra concorda sulla necessità di avere più persone perché oggi sono troppo poche. Il centrosinistra in Puglia vuole avere più assessori, siamo tutti allineati su questo. Se arrivano gli assessori non abbiamo più bisogno dei sottosegretari. Si tratta dunque di una polemica strumentale”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine del consiglio regionale in merito al Ddl 17 che modifica la legge regionale statutaria 3 maggio 2005 che attribuisce al presidente della Giunta il potere di nominare fino a quattro sottosegretari, scelti anche tra i consiglieri regionali.

“La nostra strategia è lavorare in parallelo – ha continuato Bucci – Tra due mesi spero ci siano gli assessori. È su questo che punto. Poi se non arrivano, useremo i sottosegretari. Non ci sarà nessun costo aggiuntivo. Le tre priorità di lavoro che ho indicato, e cioè infrastrutture, sanità e lavoro, riguardano tutto l’ente. Ci sono assessori con molte rappresentanze che non consentono loro di lavorare appieno”.

“Ci auguriamo che la riforma nazionale possa essere pronta a marzo, o aprile – ha concluso il presidente Bucci – Sinceramente mi aspettavo più accettazione perché la sinistra a livello nazionale vuole fare la stessa cosa, in commissione parlamentare hanno votato positivamente all’aumento degli assessori, qui in Liguria dovrebbero parlare di più con i loro colleghi a Roma”.

