Conto alla rovescia per la quinta edizione di “Bici in Asta”. Il ricavato sarà devoluto a Mondo Nuovo Caritas

Si terrà sabato 12 aprile nella consueta cornice di Piazza Europa dalle 9 alle 13 la quinta edizione di “Bici in Asta”, iniziativa mirata alla promozione della mobilità sostenibile e alla tutela del decoro urbano, che verrà riproposta anche in considerazione dell’interesse riscontrato nelle precedenti edizioni. Come ogni anno è prevista la vendita all’asta delle biciclette abbandonate e rimosse dalle strade pubbliche, nonché delle parti di esse qualora non più riparabili. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare una seconda vita ai velocipedi rinvenuti sul territorio comunale che si trovano in stato abbandono, sequestro o confisca amministrativa, riducendo così i costi di smaltimento e incentivando il riutilizzo. L’amministrazione comunale, da sempre attenta alla promozione della mobilità urbana sostenibile, intende favorire l’utilizzo di mezzi non inquinanti e sensibilizzare i cittadini all’importanza del riciclo e alla riduzione degli sprechi.

Qualora necessario, prima dell’asta pubblica, le biciclette saranno sottoposte a piccoli interventi di manutenzione a cura delle officine di riparazione che si renderanno disponibili, per garantire ai nuovi proprietari mezzi in condizioni ottimali. Il ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione Mondo Nuovo Caritas OdV, a sostegno delle attività sociali sul territorio. L’assessorato a mobilità, decoro urbano e ambiente coordinerà l’organizzazione dell’asta con il supporto degli uffici comunali competenti e della Polizia Locale, quest’ultima con attività di controllo e vigilanza durante lo svolgimento delle attività. Nelle prossime settimane sarà reso noto il programma delle attività collaterali all’iniziativa. In caso di maltempo, l’asta sarà rinviata a successiva data utile che verrà comunicata attraverso il sito istituzionale del Comune della Spezia e i relativi canali informativi.

