Dehors, le linee guida del Comune: stretta su pedane ed estetica, e si torna a pagare (con lo sconto)

Genova. La creazione di tre ambiti cittadini, con regole maggiormente stringenti per aree di pregio e centri storici e meno paletti per le periferie; indicazioni per creare strutture omogenee nelle varie zone della città ed evitare l’effetto degrado; la conferma del ritorno della tariffa di occupazione del suolo pubblico ma con un abbattimento dei canoni fino al 40%. Sono le linee guida presentate dal Comune di Genova per regolare la diffusione dei dehors in città.

Con questo nuovo strumento l’amministrazione comunale, tra le prime in Italia, intende dettare agli operatori economici una serie di indicazioni da rispettare nell’installazione e allestimento dei dehors, a tutela dei molteplici beni giuridici coinvolti (mobilità urbana, rispetto delle persone con disabilità, edilizia, paesaggio, verde), specificando altresì le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali arredi e strutture devono conformarsi su tutto il territorio comunale, con regole modulate a seconda della zona interessata.

