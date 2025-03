Grave carenza di medici in Val di Vara, il capogruppo di “Sesta Riparte” scrive all’assessore regionale: “Occorre una soluzione urgente”

La cronica carenza di medici di base nell’entroterra ligure continua a rappresentare una criticità che mette a rischio il diritto alla salute dei cittadini. A denunciare nuovamente la situazione è il consigliere comunale di Sesta Godano Fausto Maggi, capogruppo della lista “Sesta Riparte”, che ha scritto una lettera all’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, per chiedere un intervento risolutivo, accompagnandola con le firme dei cittadini che sostengono la sua iniziativa.

Nel suo appello, Maggi racconta la propria esperienza personale dopo essersi trasferito dalla città di Genova alla frazione di Groppo, nel Comune di Sesta Godano. “Vivendo a Genova – scrive Maggi – non avevo mai percepito quanto fosse importante disporre di un servizio sanitario di prossimità. Oggi, invece, mi trovo a dover constatare l’assenza di una progettualità sanitaria adeguata per un territorio disagiato e con una popolazione prevalentemente anziana”.

Il consigliere evidenzia come, dopo il pensionamento di uno dei due medici di famiglia della zona, l’Asl 5 della Spezia abbia suddiviso i pazienti tra i medici rimasti, già gravati da un carico di lavoro eccessivo. “Si formano lunghe code e spesso non si riesce a soddisfare la domanda dei pazienti”, denuncia Maggi, che definisce la soluzione adottata “una toppa peggiore del buco”.

Il problema riguarda l’intera Alta Val di Vara, dove l’assenza di un presidio sanitario di base ha ripercussioni gravissime, soprattutto per le persone con problemi di mobilità che rischiano di non poter accedere nemmeno a servizi essenziali, come la prescrizione di farmaci salvavita.

Maggi propone di individuare soluzioni dignitose per garantire un’adeguata copertura del servizio medico, sfruttando la qualifica di “territorio disagiatissimo”, che consente di attrarre professionisti con incentivi economici. “Questa strategia – sottolinea – ha già portato risultati positivi nel limitrofo comune di Varese Ligure”.

Oltre a sollecitare un incontro urgente con l’assessore alla Sanità, il capogruppo di “Sesta Riparte” propone anche la creazione di un centro medico privato che possa integrarsi con la futura Casa di Comunità di Ceparana, offrendo così un servizio sanitario di prossimità agli abitanti della Val di Vara.

“Non possiamo obbligare i cittadini a emigrare per ricevere l’assistenza di base”, conclude Maggi, chiedendo alla Regione Liguria di attivarsi immediatamente per trovare soluzioni concrete e strutturali a questa emergenza sanitaria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com