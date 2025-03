Incontro a Savona sul referendum sul lavoro, Cgil: “Meno lavoro precario e più sicurezza sul lavoro”. Presenti 400 persone

Savona. Sono 5 i quesiti referendari sui quali si voterà in primavera e sui quali la Cgil chiede di votare 5 sì: due riguardano la dignità del lavoro e sono contro i licenziamenti nelle grandi e nelle piccole aziende, uno è contro la precarietà, uno per salute e sicurezza sul lavoro, uno per il diritto di cittadinanza a chi vive e a chi lavora nel nostro Paese. Il lancio della campagna referendaria nel savonese è stata anche l’occasione per fare il punto sullo stato di salute della provincia. Se ne è parlato questa mattina durante l’Assemblea delle assemblee che la Cgil savonese ha organizzato presso l’Aula Magna della Scuola Edile di Savona e che ha visto la presenza di circa 400 partecipanti.

“Uno dei quesiti riguarda salute e sicurezza sul lavoro negli appalti, settore dove più spesso si verificano infortuni sul lavoro. Secondo l’Inail nel 2024 le malattie professionali in provincia sono aumentate del 16% e dal 2018 ad oggi si sono verificati ben 46 infortuni mortali sul lavoro, 8 morti nel corso del 2024 , di cui il 90% accaduti nella filiera degli appalti e sub appalti. Con il sì al referendum sugli appalti si introduce la responsabilità anche per l’azienda capofila ossia l’appaltante”, dicono dal sindacato.

