La corruzione nel mondo antico, terzo appuntamento al liceo Costa

Continua con grande successo di pubblico il ciclo di conferenze Omnia Romae venalia (Sallustio, Bellum Iugurthinum, 8). Riflettere sulla corruzione nel mondo antico, organizzato dalla delegazione della Spezia “G. Rosati” dell’Associazione italiana di Cultura Classica. Giovedì 6 marzo alle ore 15.00, presso la biblioteca del liceo classico Lorenzo Costa è previsto il terzo appuntamento.

Francesca Gazzano e Marco Enrico interverranno sul tema Eschine e Demostene alla sbarra: l’oro macedone e la politica ateniese fra corruzione, tradimenti e scandali. Per la terza volta gradita ospite della delegazione spezzina, professore di storia greca presso l’Università degli studi di Genova, Francesca Gazzano è rinomata specialista di storia politica greca, storiografia (in particolare Erodoto, Tucidide e le tradizioni sulla Lidia), oratoria (Pseudo-Andocide), rapporti interstatali e diplomazia in Grecia.

