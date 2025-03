Leivi: morto il violinista Mario Trabucco, 73 anni; venerdì i funerali

E’ mancato nella sua casa di Leivi, il violinista Mario Trabucco. Aveva 73 anni. Da tempo non stava bene. Lo piangono con profondo dolore la moglie Anna, la figlia Silvia, già affermata violinista, il figlio Marcello, il fratello Franco pianista, la sorella Maria, cantante lirica. Era stato il padre, organista, a comunicare ai figli la grande passione per la musica. Mario era stato anche vicesindaco di Leivi per 10 anni e per altri cinque consigliere comunale.

I funerali avranno luogo venerdì alle 10.30 nella chiesa di San Rufino a Leivi.

