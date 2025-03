“Lo sguardo di Telemaco”, appuntamento al castello di Riomaggiore per condividere storie sul tema “Cammini”

Entra nel vivo la raccolta dei racconti per la terza edizione de “Lo sguardo di Telemaco”, progetto ideato da Teatro Pubblico Ligure per il Comune di Riomaggiore con la direzione artistica di Sergio Maifredi. L’appuntamento con tutti coloro che accettano di condividere una storia sul tema “Cammini” è al Castello di Riomaggiore lunedì 10 marzo 2025 dalle 10 alle 17. Prenotazioni a info@teatropubblicoligure.it o al numero 351 4472182. Ad ascoltare le storie e trasformarle in racconti scritti sarà il giornalista e scrittore Massimo Minella. A conclusione del progetto le storie saranno lette dagli stessi proprietari in un unico evento corale aperto al pubblico.

“Il primo incontro si è svolto il 23 febbraio con la festosa partecipazione di una comunità ospitata da don Hugo, il parroco di Riomaggiore che, insieme alla sindaca Fabrizia Pecunia, ha contribuito al varo del progetto, creando un’atmosfera da cui sono scaturite in modo spontaneo le prime adesioni – raccontano in una nota i promotori dell’iniziativa -. Il tema ‘Cammini’ va inteso non solo come trekking ma anche come percorso interiore e simbolico, sulle tracce dei sentieri reali e ideali che da questo angolo delle Cinque Terre si ricollegano ai principali tracciati che attraversano la Liguria e il resto del mondo. Alla scoperta del territorio come di se stessi. Tutto nel segno di Telemaco Signorini, il pittore toscano che ha ritratto i monti e il mare di Riomaggiore, offrendo la sua arte alla descrizione di un mondo tanto bello e unico, quanto fragile e circoscritto. Con ‘Lo sguardo di Telemaco’ Teatro Pubblico Ligure si propone di saldare le tracce sparse dell’identità di un luogo attraverso le parole. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e umano di Riomaggiore, nell’epoca della globalità e del turismo di massa”.

