Meteo, cielo sereno o poco nuvoloso su Genova: prosegue la fase di stabilità

Genova. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione in nottata e mattinata, sia sui versanti marittimi che in quelli padani. Velature e nuvolosità alta stratificata andranno ad interessare da Ponente la nostra regione a partire dalla mattinata, per poi estendersi al Centro-Levante nel corso del pomeriggio.

Permangono condizioni di stabilità e tempo asciutto sulla nostra regione, con forti escursioni nell’entroterra e temperature ben al di sopra della media del periodo in costa, specialmente nei valori massimi.

