Ne: incendio in un terreno incolto; quattro ore di lavoro per spegnerlo. Indagini

L’allarme è scattato poco dopo le 14.00 a Iscioli, località della Val Graveglia in Comune di Ne. I vigili del fuoco di Chiavari, giunti in forze sul posto con cinque automezzi, hanno impiegato oltre quattro ore, fino alle 18.30, per circoscrivere le fiamme evitando che si estendessero; spegnere il rogo; bonificare la zona. Il terreno interessato è incolto, pieno di rovi e qualche albero da frutto. Si ignorano le cause che hanno originato l’incendio, forse un fuoco di pulizia. Ad alimentare le fiamme certamente l’incuria e l’abbandono. Accanto ai vigili del fuoco i carabinieri forestali di Lavagna che indagano circa l’origine del fuoco e i responsabili.

» leggi tutto su www.levantenews.it