Per lo Spazio Giovani di Sarzana anteprima nella sala della Repubblica in attesa dell’ex Tribunale

“Anteprima Spazio Giovani”, il nuovo centro dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 anni in su, apre le porte – a partire da domani, mercoledì 5 – della Sala della Repubblica per offrire attività e occasioni di ascolto, confronto e condivisione. Su proposta dell’assessore alle politiche socioeducative Sara Viola infatti l’Amministrazione Ponzanelli ha deciso di destinare gli spazi di via Falcinello per un progetto continuativo rivolto ai giovani per i quali è già in previsione la realizzazione di un ampio e versatile Centro Giovani presso gli spazi dell’ex-tribunale.

“Stiamo portando avanti un percorso rivolto ai nostri ragazzi- dichiara l’assessore Viola– che oggi più che mai hanno bisogno di riferimenti che sappiano rispettare i loro punti di vista ma capaci di cogliere eventuali silenziose richieste di aiuto o anche solo di condivisione. Anteprima Spazio Giovani, come dice il nome del progetto, vuole essere un luogo costruito e vissuto dai giovani che potranno suggerire e promuovere attività di loro interesse grazie all’intermediazione e al supporto di professionisti. Sarzana vuole arrivare quanto prima all’apertura del Centro Giovani negli spazi ben più ampi e prossimi agli istituti scolastici dell’ex-tribunale che, proprio in questi giorni ha ottenuto un finanziamento ministeriale di oltre 2milioni di euro”.

