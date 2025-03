l centrocampista Gabriele Raja è un nuovo calciatore del Savona Fbc 1907

Protagonista nella nostra provincia nella promozione in Serie C con l’Albissola nella stagione 2017/2018 Gabriele è stato per tre anni nei professionisti proprio con la maglia biancoceleste e indossando la casacca l’Arezzo per due stagioni.

Il ritorno a casa da protagonista con il Ligorna e successivamente con il Borgosesia in Serie D.

