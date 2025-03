“Quattro milioni per nuovi sottosegretari, Bucci parte dalle poltrone invece che dalla sanità”

“Il primo atto politico della giunta regionale è una modifica dello Statuto per assegnare poltrone e accontentare gli appetiti dei partiti che lo sostengono. Quattro sottosegretari che si aggiungono ai sette assessori per un costo di 4 milioni di euro in cinque anni a carico dei cittadini. Queste le priorità per la giunta Bucci. Nessuna linea d’azione per la sanità, la formazione, i trasporti, l’ambiente o la cultura, si pensa a trasformare la Ggiunta in un poltronificio. La scelta di istituire i sottosegretari non risponde alla richiesta di una migliore gestione organizzativa, ma a sistemare i rapporti politici della maggioranza che sostiene l’attuale Presidente Bucci.

Questa riforma, nei fatti svuota i consigli regionali del potere legislativo. La giunta non vuole che il confronto avvenga dentro l’aula, tra maggioranza e minoranza, ma tra esecutivo e minoranza, cambiando in maniera assoluta le regole del confronto democratico e cambiando la forma di governo di questa regione, sottoposta al volere dell’esecutivo e del suo presidente.

