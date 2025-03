‘Santa’: “martedì grasso”, così la città dice arrivederci al Carnevale

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

Un ulteriore “sprazzo” per il Carnevale sammargheritese dei bimbi, grazie ad una bellissima giornata di sole.

Questa volta, di primissimo pomeriggio, i numerosi ospiti mascherati sono stati gli alunni della scuola elementare, per cimentarsi in due “pentolacce”, accompagnate da una merenda a base di chiacchiere e cioccolata calda. Organizzatori dell’ evento, guidato da Francesco Priolo, orafo di corso Matteotti e da Piero Chiarelli, sono stati il Gruppo Spontaneo di commercianti ed abitanti del quartiere di San Bernardo ed il Comitato Scoglio di Sant’Erasmo.

