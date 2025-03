Scomparsa Canavese, Montaresi: “Ha lasciato segno indelebile”. Forcieri: “Grandi qualità professionali e umane”

Si è improvvisamente spento Rino Canavese, 76 anni, componente del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, ex segretario ed ex presidente dell’Autorità portuale di Savona. In una nota il commissario straordinario dell’Adsp del Mar ligure orientale, Federica Montaresi, esprime il suo personale cordoglio e quello di tutta la comunità portuale dei porti della Spezia e di Marina di Carrara. “Uomo dei porti, della logistica e delle istituzioni, ha sempre lavorato con passione e competenza allo sviluppo del sistema portuale, lasciando un segno indelebile nel settore. La sua visione e il suo impegno mancheranno profondamente a tutti noi”, le parole di Montaresi.

“Sono tante le cose e gli anni che ho condiviso con Rino – il ricordo di Lorenzo Forcieri, ex presidente dell’Autorità portuale spezzina -. Nonostante avessimo idee politiche diverse, ci siamo trovati spesso a lavorare assieme per raggiungere obiettivi condivisi. Dai banchi del parlamento a Ligurian Ports, sempre per il bene delle nostre rispettive comunità. Provo oggi un grandissimo dolore per la scomparsa di un uomo dalle grandi qualità, professionali e umane, per cui ho sempre provato rispetto, stima ed affetto. Partecipo commosso al dolore della sua famiglia, cui porgo le più sentite condoglianze”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com