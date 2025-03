Servizio educativo, Bruzzone: “L’assessora Corso scarica le responsabilità dei disservizi sui lavoratori ma il problema è del Comune”

Genova. “Ancora una volta, di fronte alle evidenti carenze del servizio educativo 0-6, l’amministrazione comunale sceglie la via più facile: dare la colpa a chi lavora e non a chi governa”. A denunciarlo in un comunicato stampa è Filippo Bruzzone, capogruppo Lista Rosso Verde in Comune ed esponente di Linea Condivisa, che oggi ha presentato un’interpellanza sul tema.

“Le dichiarazioni dell’assessora alle Politiche dell’Istruzione Francesca Corso sulla Scuola Comunale dell’Infanzia Rodari sono emblematiche di un approccio miope e deresponsabilizzante. Secondo l’assessora il problema della discontinuità didattica sarebbe da attribuire agli scioperi e alle assemblee sindacali, non alla cronica mancanza di personale e alla gestione politica inadeguata del servizio – si legge nella nota stampa – I genitori della scuola denunciano una situazione che si protrae da mesi: comunicazioni tardive sugli ingressi scaglionati, personale insufficiente, continui disagi che complicano la vita delle famiglie. Se la didattica è di qualità è grazie all’impegno degli educatori e delle educatrici, costretti però a sopperire a una gestione politica lacunosa con doppi turni e classi sovraccariche. Eppure l’amministrazione pensa bene di puntare il dito contro chi rivendica i propri diritti anziché interrogarsi sulle proprie responsabilità”.

