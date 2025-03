Sottosegretari, primo via libera in Regione. Bucci: “Se avremo più assessori non serviranno”

Genova. La riforma statutaria della giunta Bucci ha ottenuto il primo via libera in Consiglio regionale con 18 voti a favore e 12 contrari. Servirà una seconda votazione a maggioranza assoluta tra almeno due mesi perché diventi legge, e in ogni caso non potrà entrare subito in vigore. Il provvedimento, su cui il Pd annuncia battaglia tramite referendum popolare, prevede da un lato la possibilità di nominare fino a quattro sottosegretari per affiancare la giunta e dall’altro l’adeguamento automatico del numero degli assessori al massimo consentito dalla legge nazionale. Che nei prossimi mesi – è la speranza del governatore – dovrebbe assegnare alla Liguria almeno due pedine in più rispetto alle sette che compongono attualmente l’esecutivo.

“Se ci danno gli assessori non abbiamo bisogno di nominare quattro sottosegretari. Lo scopo è avere più persone che lavorino nell’esecutivo. Io punto molto di più agli assessori, poi se non arrivano usiamo gli altri – spiega Bucci a margine del dibattito nell’aula di via Fieschi -. Tra due mesi spero che ci siano gli assessori, se volete proprio sapere la verità. Mi sembra molto più logico e molto più lineare per quello che riguarda la capacità di poter intervenire direttamente in giunta”. Fin dall’inizio del mandato in Regione il presidente si lamenta delle ristrettezze numeriche imposte dalle norme statali: “Il problema è la riforma Delrio, pura demagogia. La cosa più semplice sarebbe svincolare gli assessori dal numero di abitanti: pensare che una regione piccola abbia bisogno di meno persone per governare è un’idiozia totale. Abbiamo problemi anche solo di rappresentanza: io ho difficoltà enormi con l’assessora Ferro che ogni giorno deve partecipare a tre o quattro manifestazioni”.

» leggi tutto su www.genova24.it