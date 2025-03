Dall’ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato Italiane

Cresce la puntualità dei treni in viaggio con un incremento per tutti i collegamenti di Trenitalia. Partendo dall’Alta Velocità, i treni in orario passano dal 67,4% di ottobre 2024 all’80,9% di febbraio 2025, mentre per i treni Intercity la puntualità per gli stessi mesi di riferimento cresce dal 79,7% all’89,3%. È il Regionale il servizio che registra una maggiore puntualità con il 91,3% di treni in orario a febbraio 2025.

