Un nuovo gestore per i canali social e il sito turistico del Comune di Sarzana

Con determina del dirigente Pierucci l’Amministrazione Comunale di Sarzana ha provveduto all’affidamento diretto alla società Beside di La Spezia, il servizio di marketing e comunicazione digitale per il periodo marzo 2025 – febbraio 2026. Il nuovo soggetto si occuperà della gestione dei canali social istituzionali e del sito turistico Visit Sarzana per un corrispettivo di 24mila euro, con possibilità di rinnovo per altri dodici mesi (valore complessivo dell’affidamento in caso di applicazione della facoltà di proroga: 39.344,26 euro oltre IVA). L’obiettivo del Comune è garantire una comunicazione efficace e continua con cittadini e visitatori, rafforzando la presenza digitale dell’Ente. Tra i servizi previsti figurano la creazione di grafiche, il potenziamento dell’identità digitale e lo sviluppo di campagne promozionali per il territorio.

