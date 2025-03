Torna il prossimo 29 marzo lo Sciacchetrail, la gara di 47 chilometri sui sentieri del Parco delle Cinque Terre. Un evento che celebra il paesaggio del vino e la natura verticale del territorio. Una tra le gare più amate dalla comunità del running.

Per permettere lo svolgimento della gara in sicurezza, alcuni sentieri saranno chiusi temporaneamente. Informazioni utili per i visitatori con i percorsi alternativi per godere comunque di una giornata di trekking e natura.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com