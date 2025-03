Zoagli: “L’ultimo Consiglio comunale a dicembre; sei interpellanze nel cassetto”

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare. Lettera inviata al Prefetto Dott.ssa Cinzia Torraco e per conoscenza alla Dott.ssa Maria Pia Giacobone. Prefettura di Genova

L’ultimo Consiglio Comunale a Zoagli si è tenuto in data 27.12.2024 con un orario inusuale cioè ore 12,00, da allora sono passati quasi due mesi e all’orizzonte non c’è nessuna convocazione di Consiglio Comunale, nonostante da parte nostra come opposizione abbiamo protocollato ben sei interpellanze da discutere di cui una protocollata in data 27.12.2024. Pertanto ci rivolgiamo a Lei Sig. Prefetto per un intervento presso l’amministrazione comunale in modo che al più presto venga indetto un Consiglio Comunale e che non si ripetano in futuro questi inconvenienti, in quanto è una mancanza verso l’opposizione che presenta interpellanze nell’interesse della cittadinanza zoagliese, ma se vengono discusse dopo mesi non hanno più nessuna importanza.

