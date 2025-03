Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis intervistato dai piccoli giornalisti delle scuole di via Paccini

Albenga. Una mattinata speciale quella vissuta oggi dal sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che ha accolto con entusiasmo i bambini delle classi quarte delle scuole primarie di primo grado di via Paccini. I piccoli studenti, trasformati per l’occasione in giornalisti, cameraman, microfonisti, fonici e registi, hanno avuto l’opportunità di intervistare il primo cittadino, ponendogli domande curiose e originali.

Di fronte alla telecamera, i giovani reporter hanno chiesto al sindaco: “Com’è fare il sindaco?” e “Cosa hai provato quando sei stato eletto?”. Domande che hanno permesso a Riccardo Tomatis di raccontare la sua esperienza e il suo impegno quotidiano per la città.

» leggi tutto su www.ivg.it