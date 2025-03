“Attenzione alle truffe”: ad Albisola un incontro promosso dai Lions per imparare a difendersi

Albisola. “Attenzione alle truffe – Come difenderci: istruzioni per l’uso”. È questo il titolo dell’incontro, promosso dai Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia, in collaborazione con la polizia di Stato e l’Unuci – sezione di Savona, con il patrocinio dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina.

“Negli ultimi anni, – hanno spiegato i Lions, – i casi di truffe ai danni dei cittadini, in particolare delle persone anziane, sono in costante aumento. I truffatori adottano strategie sempre più sofisticate per ingannare e derubare le vittime”.

» leggi tutto su www.ivg.it