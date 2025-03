Autisti, addetti alle pulizie, cuochi, operai e mediatori culturali: le proposte di lavoro raccolte dal Centro per l’impiego

Sono 234 i posti di lavoro pubblicati questa settimana dalle sezioni della Spezia e Sarzana del Centro per l’impiego. Le proposte con contratto a tempo indeterminato sono 28 e quelle a tempo indeterminato 106. Alcune realtà, è il caso della figura dei consulenti di vendita in ambito creditizio, propongono fino a 10 posti.

Le figure richieste con contratti a tempo indeterminato sono: operaio polivalente con patente C + CQC merci, disegnatore Cad 2D-3D, Global Business developer, addettoo addetta a al rifornimento di distributori automatici, autista soccorso stradale con patente C, Logistic specialist, geometra, architetto, coordinatore di Cas, assistente sociale, mediatore culturale, operatori sociali, meccanico manutentore officina mezzi pesanti, carpentiere in ferro/saldatore, elettricista qualificato, estetista qualificata con terzo anno di specializzazione, impiegato tecnico disegnatore, cablatore rete dati, network specialist, falegname, operatore centro di lavoro Cnc, elettricista/quadrista, ingegnere. Per quanto riguarda i tempi determinati, come detto con 106 proposte, le dieci figure più richieste che balzano agli occhi sono: elettricista e operaio, addetti alle pulizie, operaio meccanico, banconista, addetto alla vendita e idraulico, carrozziere e cuoco. In generale per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

