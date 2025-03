Auto-infermieristica India, la Cisl-Fp: “Bene per i risultati del progetto, ora l’adeguato riconoscimento al personale del 118”

Savona. “Bene per i risultati del progetto India, ora l’adeguato riconoscimento al personale del 118”. E’ la richiesta che arriva da Giovanni Oliveri e Andrea Torassa di Cisl-Fp.

“Il progetto dell’auto infermieristica avviato a carattere sperimentale in Valbormida ha dimostrato tutto il suo valore aggiunto, come ha giustamente evidenziato il responsabile del servizio 118 Danilo Cimolato – spiegano i due sindacalisti – E questo grazie alle elevate competenze professionali del personale infermieristico del 118 coinvolto, che nel sistema di emergenza territoriale, da sempre, è da considerarsi un elemento di sicurezza per tutti i cittadini della provincia di Savona . Ed è anche sulla base dei risultati positivi conseguiti in questa fase di sperimentazione che la Regione Liguria ha recentemente deliberato l’implementazione di questo servizio a tutte le Aziende Sanitarie”.

