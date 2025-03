Camogli: il fascino di Blanca e per esigenze sceniche arriva anche la pioggia

La troupe che effettua le riprese dello sceneggiato Rai ha invaso Camogli con una ventina di automezzi, duecento tra tecnici e maestranze e macchinari di ultima generazione che permettono immagini indimenticabili del Borgo che, grazie a Blanca, investigatrice non vedente interpretata da Maria Chiara Giannetta, ha aumentato la propria notorietà. Durante le riprese che proseguiranno fino a venerdì, sono molti gli appassionati giunti a Camogli per assistere, sia pur a debita distanza, alle riprese. Riprese che godono di una luce fantastica e di un sole splendido, anche se per motivi scenici, si è girato anche sotto una fitta pioggia, artificiale naturalmente.

(Foto Consuelo Pallavicini)

» leggi tutto su www.levantenews.it