Camogli. “La scuola delle mogli”: la lezione di Molière sui diritti delle donne

Sabato 8 marzo alle ore 21:00, in una data fortemente simbolica, che coincide con la Giornata Internazionale della Donna, va in scena al Teatro Sociale di Camogli “La scuola delle mogli” di Molière. Protagonista femminile, un volto televisivo molto noto, Matilde Brandi, affiancata da Vito Cesaro, anche regista della messa in scena.

La scelta dello spettacolo non è casuale, ma profondamente legata a una riflessione quanto mai attuale: ogni giorno la cronaca ci consegna notizie di femminicidio, un termine terribilmente entrato nell’uso comune, che racconta la tragica fine di una donna vittima della violenza di genere. Le panchine rosse sparse nei parchi e nelle piazze, insieme alle scarpette, dello stesso colore, esposte durante le manifestazioni, sono simboli potenti di questa battaglia: il diritto delle donne a vivere senza paura, a esistere libere e rispettate. Ma da dove nasce questa violenza? È un male moderno o ha radici antiche?

