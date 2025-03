Case popolari, la rabbia dei residenti di Molassana tra atti vandalici e infiltrazioni d’acqua

Genova. “Lei dovrebbe venire qui di sera, si crepa di freddo e c’è un’umidità incredibile. E se la sta prendendo tutta mio figlio”. Loredana Marra vive al civico 16 di via San Felice, nel complesso di case popolari di Arte Genova sulla sponda sinistra del rio Geirato, a Molassana. Solo pochi giorni fa, dopo un anno di attesa (e dopo la nostra visita) gli operai sono venuti a ripristinare il suo bagno devastato da una copiosa perdita d’acqua al piano superiore. Mentre nella cameretta dove dorme un ragazzo disabile c’è un’infiltrazione di umidità dall’esterno che cresce a vista d’occhio.

Sono solo alcuni dei problemi lamentati dai residenti del caseggiato, che in questi anni anni si sono riuniti in un comitato per cercare di avere risposte: “Vent’anni fa questo era il gioiello di Arte – raccontano – adesso ci sentiamo trascurati“. La percezione di abbandono e insicurezza, oltre ai problemi manutentivi, è legata soprattutto agli atti vandalici registrati nel recente passato tra l’androne del palazzo e l’autorimessa interrata, che tuttavia appartiene a un condominio privato: scritte sulle pareti, escrementi negli ascensori, materassi a segnalare la presenza di abusivi, tutto oggetto di denunce ai carabinieri. Ne recano ancora testimonianza le cassette della posta spaccate da ignoti, forse per dispetto, e mai più riparate.

