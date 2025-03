Castelletto, crollano calcinacci in via Acquarone: strada chiusa all’altezza di via Cancelliere

Genova. Nuovi disagi in vista per i residenti di Castelletto. Nel tardo pomeriggio è stata chiusa al traffico via Acquarone a causa di un distacco di intonaco da un balcone del civico 46, in corrispondenza dell’incrocio con via Cancelliere.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Salvo diverse decisioni nelle prossime ore, la strada rimarrà interrotta perché le verifiche non hanno escluso il rischio di nuovi crolli con evidente pericolo per le persone. La chiusura riguarda anche i pedoni, che possono transitare fino al civico 44.

» leggi tutto su www.genova24.it