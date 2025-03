Cimitero Bibola-Vecchietto, il Comune: “Ultimazione opere ipotizzata entro la metà di aprile”

“Oltre un mese di pioggia ma la fine dei lavori per la realizzazione del cimitero di Bibola-Vecchietto è imminente”. Lo comunica in una nota il Comune di Aulla. “Le opere sono iniziate l’11 novembre con un cronoprogramma che ne definiva il termine in 45 giorni naturali e consecutivi – le parole del sindaco Roberto Valettini -. L’avanzamento ha però subito ritardi a causa delle numerose giornate di pioggia che si sono susseguite”.

Gli uffici tecnici del comune di Aulla hanno calcolato oltre 40 giorni di pioggia, “durante i quali le opere si sono necessariamente fermate anche se, tengono a precisare, lo stop forzato alle attività non ha interdetto la fruibilità del luogo santo”, prosegue la nota. “L’ultimazione delle opere è ipotizzata entro la metà di aprile”, aggiungono da Palazzo civico. Intanto, lo stato dell’arte vede realizzate le opere di fondazione e regimazione delle acque e le strutture portanti dei nuovi loculari. Restano invece da ultimare le pennellature, la rasatura esterna, la predisposizione dell’impianto elettrico e alcune opere di completamento esterne come il muretto di recinzione. “Il progetto interviene per la risoluzione delle criticità legate ad un precedente crollo strutturale – proseguono dal Comune – e la realizzazione di nuovi loculari che aumenteranno le attuali disponibilità del cimitero, portandole da circa 90 a 105 posti”.

