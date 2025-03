Colf e badanti nel mirino della Guardia di Finanza: scoperta evasione fiscale da oltre 300mila euro nel savonese

Savona. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona, nei primi due mesi dell’anno, hanno effettuato specifici servizi d’Istituto finalizzati all’individuazione di evasori totali, operanti nella categoria economica dei collaboratori domestici (c.d. colf e badanti), attivi sia nel capoluogo sia nei comuni della Provincia.

Nel dettaglio, dopo una capillare attività info-investigativa svolta dai militari, connotata dal riscontro dei dati acquisiti attraverso l’analisi delle risultanze presenti nelle banche dati in uso al Corpo, sono state approfondite le posizioni di soggetti che hanno operato, in qualità di collaboratori domestici, nel territorio della provincia, omettendo di presentare, per ciascun periodo, la prevista dichiarazione dei redditi annuale, in violazione degli articoli da 1 a 4 del D.P.R. 600/1973 ed evadendo, complessivamente, oltre 300.000 euro di compensi ricevuti dai rispettivi datori di lavoro. Le somme oggetto di mancata dichiarazione sono state, di conseguenza, recuperate a tassazione.

